Dall' Istituto di Candiolo una speranza per gli ammalati di tumore allo stomaco | nuova terapia lo rallenta nel 10-15% dei casi
Una nuova speranza terapeutica per chi è affetto da tumore allo stomaco arriva dall’Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo. Qui, nel 2025 i ricercatori guidati da Silvia Giordano, direttrice del laboratorio di biologia molecolare dell'ospedale, hanno dimostrato che alcuni farmaci. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Nuova terapia molecolare contro il tumore allo stomaco all'Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo; Tumore gastrico, nuova speranza dai ricercatori di Candiolo; Tumore gastrico, scoperta a Candiolo: un gruppo di farmaci rallentano la progressione della malattia.
