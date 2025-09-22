L a Sciura con il suo cappottino bon ton, la Drama Quee n ricoperta di piume e l’ Ereditiera che non rinuncia al privilegio del Rosso (Ancora). Ma anche il Cocco di mamma, il Nerd e il Rubacuori, rappresentanti dell’universo maschile della Maison. Sono i protagonisti della collezione La Famiglia, la prima firmata da Demna nei panni di direttore creativo di Gucci: una galleria di 35 lookarchetipi che compongono un inedito ritratto collettivo che anticipa la Primavera-Estate 2026. Gucci e il suo “Continuum”, quando l’eleganza iconica abbraccia il futuro X Leggi anche › I look più belli dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026 L’album dei ricordi ad alto tasso estetico alterna scatti incorniciati all’insegna dell’ironia e glamour, mescolando codici storici e nuove provocazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dall'Incazzata a Flora: gli archetipi del nuovo corso firmato Demna. Che guardano al passato della Maison