Dalla Ravegnana all' aeroporto Italia Viva | Per trasformare Forlì in una realtà attrattiva servono progetti ambiziosi

La Statale 67 Ravenna rappresenta “un’infrastruttura strategica che necessita di interventi ormai non più rinviabili per rispondere alle esigenze crescenti del traffico e alle nuove prospettive di collegamento tra le due città”. Così Italia Viva Forlì commenta l'incontro avvenuto alcune settimane. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ravegnana - aeroporto

Il consigliere comunale chiede spiegazioni sulla mancanza dell'aeroporto Novelli dal nuovo progetto Enac - facebook.com Vai su Facebook

Dalla Ravegnana all'aeroporto, Italia Viva: Per trasformare Forlì in una realtà attrattiva servono progetti ambiziosi; Opportuno ricondurre i fatti alla verità storica: Latella sulla riqualificazione dell'aeroporto dello Stretto; Re Carlo e Camilla a Ravenna: ultima tappa della visita di Stato in Italia.

Sicilia: il deputato di Italia Viva, Davide Faraone a Trapani per chiarimenti su futuro aeroporto - Scopri cosa comporterà il Futuro aeroporto Trapani Birgi per il turismo e l'aviazione civile. Segnala trapanioggi.it

Regionali, Italia Viva ha scelto il campo largo - ROMA – L’ultima precauzione di Matteo Renzi è consigliare di non dire mai “gatto se non l’hai nel sacco”, ma lui, il leader di Italia Viva, il gatto è certo di riuscire a prenderlo o almeno sa quale ... Si legge su repubblica.it