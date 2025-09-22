Dalla Ravegnana all' aeroporto Italia Viva | Per trasformare Forlì in una realtà attrattiva servono progetti ambiziosi

Forlitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Statale 67 Ravenna rappresenta “un’infrastruttura strategica che necessita di interventi ormai non più rinviabili per rispondere alle esigenze crescenti del traffico e alle nuove prospettive di collegamento tra le due città”. Così Italia Viva Forlì commenta l'incontro avvenuto alcune settimane. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ravegnana - aeroporto

Dalla Ravegnana all'aeroporto, Italia Viva: Per trasformare Forlì in una realtà attrattiva servono progetti ambiziosi; Opportuno ricondurre i fatti alla verità storica: Latella sulla riqualificazione dell'aeroporto dello Stretto; Re Carlo e Camilla a Ravenna: ultima tappa della visita di Stato in Italia.

ravegnana aeroporto italia vivaSicilia: il deputato di Italia Viva, Davide Faraone a Trapani per chiarimenti su futuro aeroporto - Scopri cosa comporterà il Futuro aeroporto Trapani Birgi per il turismo e l'aviazione civile. Segnala trapanioggi.it

Regionali, Italia Viva ha scelto il campo largo - ROMA – L’ultima precauzione di Matteo Renzi è consigliare di non dire mai “gatto se non l’hai nel sacco”, ma lui, il leader di Italia Viva, il gatto è certo di riuscire a prenderlo o almeno sa quale ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Ravegnana Aeroporto Italia Viva