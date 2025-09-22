Dalla polvere ai mattoni | la Cina svela il suo cantiere lunare a energia solare

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la World Manufacturing Convention 2025 di Hefei, la ricerca cinese ha mostrato un balzo in avanti concreto: un prototipo capace di trasformare la polvere lunare in mattoni utili per costruzioni sulla superficie del nostro satellite. Un annuncio che riscrive il modo di immaginare le future missioni di lunga durata. Mattoni lunari: l’idea che cambia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dalla polvere ai mattoni la cina svela il suo cantiere lunare a energia solare

© Sbircialanotizia.it - Dalla polvere ai mattoni: la Cina svela il suo cantiere lunare a energia solare

In questa notizia si parla di: polvere - mattoni

Le ambizioni spaziali della Cina; Dalla polvere ai mattoni: la Cina svela il suo cantiere lunare a energia solare; Rivoluzione Lunare: la Cina svela la Stampante 3D che Costruirà le Colonie con la Polvere della Luna!.

polvere mattoni cina svelaCina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna - Durante la World Manufacturing Convention 2025 a Hefei, il Deep Space Exploration Laboratory (DSEL) ha presentato la prima macchina concettuale al mondo in grado di produrre mattoni util ... Da msn.com

Cina: svela piano per incrementare sostegno finanziario a innovazione tech - La Cina ha presentato un piano per rafforzare i servizi finanziari per le imprese basate sulla tecnologia, nell'ambito degli sforzi del Paese per promuovere progressi integrati ... Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Polvere Mattoni Cina Svela