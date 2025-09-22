Dalla politica all' economia fino all' attualità | l' agenda settimanale di Affaritaliani dal 22 al 28 settembre

Affaritaliani.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eventi politici, finanziari, economici, legati all'attualità e non solo: appuntamento con la rubrica di Affari. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

dalla politica all economia fino all attualit224 l agenda settimanale di affaritaliani dal 22 al 28 settembre

© Affaritaliani.it - Dalla politica all'economia fino all'attualità: l'agenda settimanale di Affaritaliani dal 22 al 28 settembre

In questa notizia si parla di: politica - economia

Dalla politica all'economia fino all'attualità: l'agenda settimanale di Affaritaliani dal 30 giugno al 6 luglio

Tra crisi e nuove sfide. I big di politica ed economia sul palco del Binario 7

La lezione dei momenti d’oro della politica e dell’economia. Gli insegnamenti di Savona

Dalla politica all' economia fino all' attualità | l' agenda settimanale di Affaritaliani dal 14 al 21 settembre.

Dalla politica all'economia fino all'attualità: l'agenda settimanale di Affaritaliani dal 24 al 31 agosto - La settimana si apre con la prosecuzione del Meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli, giunto alla sua 46ª edizione e intitolato "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi". Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Politica Economia Fino Attualit224