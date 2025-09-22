Dalla legatoria al packaging in cartone | l’automazione di Solema al servizio dell’industria globale

A Pedrengo, nel cuore produttivo della bergamasca, Solema disegna il futuro dell’ automazione industriale con tecnologie proprietarie che trasformano legatoria e industria del converting. Ogni macchina è un concentrato di ingegneria e visione, pensata per l’industria globale in continua evoluzione. Fondata nel 1982 per automatizzare i processi di finissaggio di libri e riviste in legatoria, oggi Solema è un punto di riferimento internazionale grazie a soluzioni modulari e intelligenti. L’ ottimizzazione dei processi è parte integrante del suo DNA e si riflette in ogni ambito dell’attività aziendale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

