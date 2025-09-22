Dalla guardia di finanza all’altare la prima messa di fra Emanuele Antintori

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni, 22 settembre 2025 – Sabato l’ordinazione sacerdotale e ieri la celebrazione della prima messa, a Gabelletta, per fra Emanuele Maria Antinori, ternano di 48 anni e frate conventuale, consacrato in Cattedrale dal vescovo Francesco Soddu, alla presenza di padre Francesco Lenti, ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali. Presenti alcuni sacerdoti della Diocesi e numerosi frati della Provincia di San Francesco di Assisi, familiari e amici, tra cui il comandante della provinciale della Guardia di Finanza di Terni, colonnello Mauro Marzo. Già, perché fra Emanuele ha prestato servizio per 19 anni nelle Fiamme gialle prima di seguire la vocazione ed entrare come novizio nei frati conventuali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dalla guardia di finanza all8217altare la prima messa di fra emanuele antintori

© Lanazione.it - Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

False fatture per 87 milioni di euro: 16 denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso

La guardia di finanza sanziona vongolara per pesca di frodo, sequestrati 580 chili di molluschi bivalvi [FOTO]

Accordo tra Regione e guardia di finanza per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici

Addio a Fancy, la prima unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Fermo - Femmina di pastore tedesco “grigione”, nata nel 2016 da madre e padre “finanzieri”, presso la Scuola di allevamento e addestramento cinofilo della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago (Perugia), ... Riporta corriereadriatico.it

Guardia di Finanza in prima linea. Contro criminalità e reati economici - finanziario e per contrastare le infiltrazioni della criminalità nell’economia cittadina. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza All8217altare Prima