Dalla guardia di finanza all’altare la prima messa di fra Emanuele Antintori
Terni, 22 settembre 2025 – Sabato l’ordinazione sacerdotale e ieri la celebrazione della prima messa, a Gabelletta, per fra Emanuele Maria Antinori, ternano di 48 anni e frate conventuale, consacrato in Cattedrale dal vescovo Francesco Soddu, alla presenza di padre Francesco Lenti, ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali. Presenti alcuni sacerdoti della Diocesi e numerosi frati della Provincia di San Francesco di Assisi, familiari e amici, tra cui il comandante della provinciale della Guardia di Finanza di Terni, colonnello Mauro Marzo. Già, perché fra Emanuele ha prestato servizio per 19 anni nelle Fiamme gialle prima di seguire la vocazione ed entrare come novizio nei frati conventuali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
