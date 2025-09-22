Dalla folla l’urlo per la pace Il toccante flashmob di Mycelium con le foto dei bimbi sterminati

Una grande bandiera: i colori della Palestina stesi su 20 metri. Un flash mob di donne palestinesi che hanno sfilato davanti al vessillo deponendo su quei colori ognuna un fiore. Il resto erano bare bianche, con le migliaia di foto di bambini, quei bambini che non avranno futuro, morti a Gaza, che non hanno bisogno di essere ’definiti’ come bambini per far gridare l’orrore a cui assistiamo impotenti in questi mesi. Piazza Aranci ieri si è fermata con una grande folla che ha gridato il proprio sdegno alla guerra. Al termine una bambina ha deposto il suo fiore per quei coetanei lontani che a differenza di lei oggi non potranno andare a scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

