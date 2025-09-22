Dalla chimica alla mobilità in arrivo i laboratori della Notte dei ricercatori
C'è una notte in cui la conoscenza esce dai laboratori universitari e si riversa nelle piazze. E' la Notte europea dei ricercatori che, venerdì 26 settembre dalle 18 alle 24 in piazza Castello, trasformerà Ferrara in un grande spazio di condivisione dedicato alla scienza.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
#IoScelgoSapienza per studiare Chimica e tecnologia farmaceutiche? Questi sono gli ultimi giorni per sostenere un Tolc-F e registrarsi su Infostud! È online il Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico (ad acces - facebook.com Vai su Facebook
Roma, palpeggiava gli alunni nei laboratori di chimica: professore condannato a 7 anni - Tutti minorenni, costretti a subire palpeggiamenti dal professore di chimica 43enne è stato condannato ieri a ... Da ilmessaggero.it