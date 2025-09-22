Dalia Voce d’esilio | un coro di giovani palestinesi sul palco del Teatro Modena

Genovatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 24 settembre alle ore 18:30 sul palco del Teatro Gustavo Modena, il coro Amwaj (“Onde”), proveniente da Betlemme e da Hebron presenta “Dalia, Voce d’esilio”, un concerto in cui si fondono brani e canzoni della musica tradizionale e contemporanea palestinese.Il coro, diretto da Mathilde. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dalia - voce

dalia voce d8217esilio coroDalia, voce d'esilio: un coro di giovani palestinesi sul palco del Teatro Modena - 30 sul palco del Teatro Gustavo Modena, il coro Amwaj ( Onde ), proveniente da Betlemme e da Hebron presenta Dalia, Voce d'esilio, un concerto in cui si ... mentelocale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dalia Voce D8217esilio Coro