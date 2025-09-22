D' Alfonso Pd sul futuro di Caramanico Terme e dell' entroterra pescarese | Vanno affrontate le emergenze strutturali

Vanno affrontare subito, e in modo sinergico fra le istituzioni coinvolte, le problematiche strutturali dell'entroterra pescarese, in particolare di Caramanico Terme e dei comuni limitrofi. A dirlo il parlamentare abruzzese del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione parlamentare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

D'Alfonso (Pd): "Occhiuto? So cosa vuol dire. L'inchiesta non fermi la sua azione amministrativa” - “Sono certo che Occhiuto potrà e saprà far valere le sue ragioni. Si legge su ilfoglio.it

D'Alfonso (Pd), per la Roma-Pescara mancano 5,5 miliardi - "Mancano ancora 5 miliardi 585 milioni per completare il finanziamento dell'intera opera, il cui costo complessivo ammonta a 6 miliardi 305 milioni. Lo riporta ansa.it