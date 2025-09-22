Dal video mapping a Pinocchio fino alla silent room opposizione all' attacco | Soldi buttati e la gente muore sulle strade

Il Gruppo territoriale di Agrigento, con una lettera aperta firmata dal rappresentante Gino Buscemi, attacca l’amministrazione comunale sull’uso delle risorse pubbliche. Nel mirino tre installazioni considerate costose e inutili: il video mapping in piazza Marconi da 150 mila euro, la “silent. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

