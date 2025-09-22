Dal Palazzo di Vetro parte la riforma dell’Onu Tutti gli appuntamenti di Meloni
Arriva oggi a New York la presidente del consiglio Giorgia Meloni per l’avvio dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in uno dei contesti internazionali più difficili degli ultimi 20 anni. Ucraina, Russia, Gaza (con diversi Paesi europei che riconosceranno lo Stato di Palestina) sono i tre principali versanti di discussione a cui si somma la riforma di Guterres “UN80”. L’Italia aderisce al Gruppo Uniting for Consensus, ovvero la coalizione di Nazioni che propone di rendere il Consiglio di Sicurezza più democratico, trasparente, inclusivo e rappresentativo, in particolare dell’Africa e delle Nazioni del Sud del mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: palazzo - vetro
Palestina al Palazzo di Vetro, lo stato negato da Usa e Israele Abu Mazen, a cui gli Usa hanno negato il visto, interverrà con una dichiarazione registrata Intanto dagli Usa 6 miliardi in armi a Tel Aviv per continuare il genocidio @marina_catucci - X Vai su X
Ancona, Palazzo di vetro, via al rush finale: i nuovi vetri scintillano sul Corso - facebook.com Vai su Facebook
Meloni all’Assemblea generale dell’Onu, tra i temi Gaza e Ucraina; Meloni da domani all'Onu, focus su Gaza e riforma Nazioni Unite; Giorgia Meloni da domani a New York per l’Assemblea generale dell’Onu.
Le Ong al Palazzo di vetro - La sessione di apertura è stata presieduta dal Presidente dell’Assemblea Generale Jean Ping, il quale ha precisato che i ... Segnala vita.it
Riforma Onu: Tokyo ricatta il Palazzo di Vetro - Tokyo paventa la possibilità di ridurre i suoi contributi finanziari alle Nazioni Unite se il Giappone non avrà un seggio permanente al Consiglio di sicurezza Il Giappone potrebbe essere costretto a ... Da vita.it