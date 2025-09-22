Dal Palazzo di Vetro parte la riforma dell’Onu Tutti gli appuntamenti di Meloni

Arriva oggi a New York la presidente del consiglio Giorgia Meloni per l’avvio dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in uno dei contesti internazionali più difficili degli ultimi 20 anni. Ucraina, Russia, Gaza (con diversi Paesi europei che riconosceranno lo Stato di Palestina) sono i tre principali versanti di discussione a cui si somma la riforma di Guterres “UN80”. L’Italia aderisce al Gruppo Uniting for Consensus, ovvero la coalizione di Nazioni che propone di rendere il Consiglio di Sicurezza più democratico, trasparente, inclusivo e rappresentativo, in particolare dell’Africa e delle Nazioni del Sud del mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

