Dal Medioevo alla scoperta dell’America

In una mia precedente scrittura ho raccontato del libro ritrovato in un anfratto sotto i ruderi del castello di Pietramala. Ma pochi sanno dove si trovi questo castello. Per arrivarci bisogna prendere la strada per San Polo, proseguire verso Poti, e ad una curva svoltare a sinistra: dopo poco, ai piedi della collina, si incontrano i resti della costruzione. Il castello, un tempo imponente, dominava il tracciato che collegava la valle del Cerfone – dove sorse il primo ritiro della Tuscar Canaglia – all’alta valle del Tevere, in una zona oggi abbandonata e attraversata dal torrente Chiassaccia. Il fiume conserva ancora in alcuni tratti argini in pietra lavorata; poco oltre si trova il vecchio mulino restaurato dal Raspanti, esperto di pietre e fossili africani preistorici. 🔗 Leggi su Lortica.it

