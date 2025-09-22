Dal funerale di Kirk un messaggio potentissimo al mondo contro l’odio video il tributo di Meloni a Charlie

“Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti. Un messaggio potentissimo al mondo intero: contro l’odio e la violenza politica si può rispondere con la forza dell’amore, della fede e della libertà. E Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sono state almeno duecentomila le persone arrivate in Arizona, da tutte le parti dell’America e di ogni fascia d’eta, accorse al funerale di Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

