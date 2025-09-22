Dal funerale di Kirk un messaggio potentissimo al mondo contro l’odio video il tributo di Meloni a Charlie
“Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti. Un messaggio potentissimo al mondo intero: contro l’odio e la violenza politica si può rispondere con la forza dell’amore, della fede e della libertà. E Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sono state almeno duecentomila le persone arrivate in Arizona, da tutte le parti dell’America e di ogni fascia d’eta, accorse al funerale di Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: funerale - kirk
Trump e Vance al funerale di Kirk. Misure di sicurezza eccezionali
Omicidio Charlie Kirk, funerale show allo stadio: Trump sul palco ma Fbi nega legami del killer con la sinistra
Omicidio Charlie Kirk, funerale allo stadio: Trump sul palco, Fbi nega legami del killer con la sinistra
Trump al funerale di Charlie Kirk: «Un martire per la libertà, nessuno lo dimenticherà" - X Vai su X
? Erika Kirk racconta i giorni successivi alla morte del marito. "Non riesco a lavare gli asciugamani della sua ultima doccia, né a entrare nella nostra camera da letto", ha confessato in un’intervista al New York Times poche ore prima del funerale. La vedova - facebook.com Vai su Facebook
Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Meloni: dai funerali di Kirk un messaggio potentissimo al mondo, l'amore è la risposta all'odio; Kirk, Meloni: “Dal funerale forte messaggio, amore contro odio”; Dal funerale di Kirk un messaggio potentissimo al mondo contro l'odio (video) il tributo di Meloni a Charlie.
Kirk, Meloni: “Dal funerale forte messaggio, amore contro odio” - Le parole della premier italiana sui social, “Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà” ... Lo riporta repubblica.it
Meloni, Kirk simbolo di ciò che ha difeso, confronto e libertà - "Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti. ansa.it scrive