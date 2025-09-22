Siccome il calcio è diventato internazionale, allora ci è stato spiegato che bisogna parlare in inglese. Bei tempi quando sugli spalti il vecchio tifoso ti spiegava che l’attaccante era finito in “opsaid”. Invece adesso, nei tempi in cui tutti siamo in “mission’” per qualcosa, è cambiato il mondo. Per dire: il vecchio pestone sui calli? È diventato “step on foot”. La revisione di un fallo? “On field review”. Il controllo di un gol? Il “check”. Voi direte: si sta esagerando. Ed infatti ecco allora che i nostri vertici arbitrali si sono inventati una parola che si è trasformata un mostro a più teste, una specie di totem per tutte le (loro) mancanze che ha una sola nazionalità ed è intraducibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dal "check" al "protocol": quando il calcio parla inglese (e gli arbitri si nascondono)