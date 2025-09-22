Dal 2028 BMW avrà un' auto di serie a idrogeno | iX5 Hydrogen
BMW scommette sulla filosofia "technology open", che prevede diverse soluzioni sulla stessa piattaforma: elettrico a batteria, ibrido plug-in, motore a combustione interna, diesel e fuel cell. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: auto - serie
A Napoli si gira Coppola, serie tv Disney+ sul procuratore di Maradona: auto d’epoca anni ’80 sul Lungomare
Byd sponsor dell’Inter: perché le auto elettriche cinesi sbarcano in Serie A
Forse non sapevi che… nel 1965 una Peugeot 404 sdoganò il diesel nelle auto di serie
Ecco l'auto di serie più veloce al mondo #BYD - X Vai su X
https://www.happybasket.it/2025/03/08/serie-b-la-ren-auto-la-vince-lattacco/ - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2028 BMW avrà un'auto di serie a idrogeno: iX5 Hydrogen - BMW scommette sulla filosofia "technology open", che prevede diverse soluzioni sulla stessa piattaforma: elettrico a batteria, ibrido plug- Secondo dmove.it
BMW rilancia sull’idrogeno: nel 2028 arriva la nuova iX5 Hydrogen - La nuova X5 sarà il primo modello BMW ad essere proposto in 5 varianti: elettrica, ibrida plug- Si legge su msn.com