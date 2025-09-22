Dal 2028 BMW avrà un' auto di serie a idrogeno | iX5 Hydrogen

Dday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BMW scommette sulla filosofia "technology open", che prevede diverse soluzioni sulla stessa piattaforma: elettrico a batteria, ibrido plug-in, motore a combustione interna, diesel e fuel cell. 🔗 Leggi su Dday.it

