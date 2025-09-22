Dal 2026 Beatrice Venezi alla guida musicale della Fenice

Una nomina destinata a lasciare il segno: dal prossimo ottobre 2026 la bacchetta di Beatrice Venezi guiderà la programmazione musicale del Teatro La Fenice di Venezia fino a marzo 2030, suggellando la volontà della storica istituzione di puntare su talento, energia e visione internazionale. Una guida giovane per uno storico palcoscenico Il Consiglio di indirizzo

Beatrice Venezi nuovo direttore musicale della Fenice di Venezia - Nata a Lucca 35 fa, assumerà ufficialmente l'incarico a partire dall'ottobre 2026, con un mandato fino a marzo 2030.

Beatrice Venezi, approvata all'unanimità la nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice. Zaia: «È tra le poche donne al mondo al vertice dei teatri lirici» - Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

