Dai social al fitness I fratelli diventano atleti | Così superiamo i confini
"A chi è come me e si sente escluso, voglio dire di essere forte e di diventare grande e autonomo, senza mai ascoltare ciò che dicono gli altri". Mentre Giovanni Cerullo parla, ha al suo fianco il fratello Andrea, che lo abbraccia forte a sé. Per tutti ’Gio e Andre’, i due fratelli di 36 e 26 anni, raccontano la loro quotidianità sui social, mostrando insieme che superare le barriere e gli ostacoli è possibile, soprattutto quando ad affrontarli c’è l’amore fraterno che non smette di battere: Giovanni, infatti, nasce con la sindrome di Down e sul web, con Andrea, scardina pregiudizi e paure che spesso si nascondono dietro la disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
