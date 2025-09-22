"A chi è come me e si sente escluso, voglio dire di essere forte e di diventare grande e autonomo, senza mai ascoltare ciò che dicono gli altri". Mentre Giovanni Cerullo parla, ha al suo fianco il fratello Andrea, che lo abbraccia forte a sé. Per tutti ’Gio e Andre’, i due fratelli di 36 e 26 anni, raccontano la loro quotidianità sui social, mostrando insieme che superare le barriere e gli ostacoli è possibile, soprattutto quando ad affrontarli c’è l’amore fraterno che non smette di battere: Giovanni, infatti, nasce con la sindrome di Down e sul web, con Andrea, scardina pregiudizi e paure che spesso si nascondono dietro la disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai social al fitness . I fratelli diventano atleti: "Così superiamo i confini"