Da Studio Spot22 i segreti della fotografia analogica in bianco e nero
Riprendono gli OpenStudio, l’appuntamento mensile con la fotografia analogica nello studio Spot22. Ogni ultimo venerdì del mese, fino a giugno, lo studio fotografico di Valerio D’Urso apre le porte per condividere esperienze, tecniche e sperimentazioni legate all’immagine su pellicola e carta. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: studio - spot22
Studio di Estetica LP Beauty - Studio Epilazione/Centro Endosphere | Moncalieri - facebook.com Vai su Facebook
Da Studio Spot22, i segreti della fotografia analogica in bianco e nero; Allo Spot 22, Fotografia senza tecnologia: gli scatti analogici spiegati da D'Urso e Fiorito.