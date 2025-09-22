Da Studio Spot22 i segreti della fotografia analogica in bianco e nero

Cataniatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprendono gli OpenStudio, l’appuntamento mensile con la fotografia analogica nello studio Spot22. Ogni ultimo venerdì del mese, fino a giugno, lo studio fotografico di Valerio D’Urso apre le porte per condividere esperienze, tecniche e sperimentazioni legate all’immagine su pellicola e carta. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studio - spot22

Da Studio Spot22, i segreti della fotografia analogica in bianco e nero; Allo Spot 22, Fotografia senza tecnologia: gli scatti analogici spiegati da D'Urso e Fiorito.

Cerca Video su questo argomento: Studio Spot22 Segreti Fotografia