' Da qui a lassù' | a Vicopisano si corre la 42° edizione della marcia podistica ludico-motoria

Prosegue con entusiasmo e grande partecipazione la tradizione del Trofeo Urbino Taccola, giunto alla quarantaduesima edizione. La marcia podistica non competitiva 'Da qui a lassù', organizzata dalla Podistica Ulivetese, si svolgerà domenica 28 settembre con la partecipazione e la collaborazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

