Il Pallone d'Oro, noto in francese come Ballon d'Or, rappresenta il sogno di ogni calciatore. Istituito nel 1956 dalla rivista francese France Football, questo prestigioso premio viene assegnato annualmente al giocatore che più si è distinto nella stagione sportiva, militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo. Ma qual è la storia di questo ambito trofeo? E quali segreti si celano dietro la sua assegnazione. L'idea nasce dalla mente del giornalista ed ex calciatore Gabriel Hanot, con il supporto dei colleghi Jacques Ferran, Jacques Goddet e Jacques de Ryswick. Inizialmente, il premio era riservato ai migliori calciatori europei che giocavano in squadre europee.

Da Pelé a Messi: le lacrime, le polemiche e i trionfi. La storia epica del Pallone d'Oro