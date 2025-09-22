Da Niguarda sfida olimpica | il casco che salva gli sportivi

Un casco che impedisca il trauma cranico in caso di cadute violente. Un progetto che diventa ancora più urgente dopo l'ennesimo tragico incidente: questa volta è toccato a Matteo Franzoso, 25 anni, che si è spento a Santiago del Cile, dove era ricoverato a seguito del grave incidente in allenamento sulla pista di La Parva. Il 13 settembre, il velocista genovese ha riportato un importante trauma cranico a seguito di una caduta che gli è stata fatale. Un incidente molto simile era costato la vita l'anno scorso a Matilde Lorenzi, altra promessa dello sci, sulla piste della Val Senales. Giorgio Novelli, docente di Chirurgia maxillo facciale dell'Università Milano Bicocca e Gabriele Canzi, chirurgo maxillo facciale dell'ospedale Niguarda con il Politecnico di Milano da più di 10 anni stanno portando avanti lo studio sullo sviluppo di sistemi di protezione per la testa, cranio e volto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

