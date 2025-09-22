Da Lucca alla Fenice Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale della Fondazione Teatro di Venezia

Lucca, 22 settembre 2025 – Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. La nomina è stata approvata all'unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e da tutti i consiglieri di indirizzo. La lucchese Beatrice Venezi assumerà ufficialmente l'incarico a partire dall'ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. Brugnaro e il Consiglio esprimono "grande soddisfazione per la scelta", sottolineando come la nomina "rappresenti un significativo valore aggiunto per l'attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento.

