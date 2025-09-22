Da Colle San Magno un forte messaggio di pace nel corso dell’incontro con il dottor Antonio Bruscoli

Frosinonetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella splendida loggetta del Museo Vivo della Memoria di Colle San Magno, su iniziativa della locale amministrazione, dell’associazione culturale Tre Torri 2022 e dell’attivista Silvia Lanterni, si è svolto l’incontro con il dottor Antonio Bruscoli.Antonio Bruscoli, medico chirurgo impegnato in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: magno - forte

Da Colle San Magno un forte messaggio di pace nel corso dell’incontro con il dottor Antonio Bruscoli; Lavoro, diritti e mai più morti sul lavoro: a Legnano in 250 al corteo del Primo Maggio; A Governolo una fiaccolata per la pace nel nome di San Leone.

Legnano: via al restauro dell’organo nella basilica di San Magno, debutterà a fine novembre - Legnano, 12 giugno 2025 – I diretti interessati glissano sull’argomento, ma è evidente che si sta parlando di un intervento che mette in gioco diverse centinaia di migliaia di euro. Secondo ilgiorno.it

San Gregorio Magno: il Santo celebrato il 12 marzo - San Gregorio Magno, noto anche come Gregorio I, è una figura di grande importanza nella storia della Chiesa cattolica. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: San Magno Forte Messaggio