Da clochard vinse 300mila euro con il gratta e vinci | morto Tiziano Pellonara il senzatetto diventato ricco

È morto a 65 anni Tiziano Pellonara, il clochard divenuto ricco in seguito alla vincita di 300.000 euro grazie a un biglietto del gratta e vinci acquistato con le offerte al semaforo di Jesi. L'uomo non aveva potuto intascare subito i soldi a causa dell'opposizione di un parente che non lo riteneva capace di gestire il denaro. Quando ha potuto disporre della somma grazie alla decisione di un tribunale, ha donato una parte a chi lo aveva aiutato negli anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

