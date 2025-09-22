Da bimbo d’oro a meteora nel Napoli | la storia del brasiliano soffiato al City

Fu definito il bimbo d'oro di una nuova generazione calcistica, con il Napoli che lo soffiò al Manchester City. Con i partenopei non ha mai giocato e non ha mai neppure inciso nel calcio che conta. Che fine ha fatto Leandrinho? Un talento che sembrava poter esplodere, invece. Stiamo parlando di Leandro Henrique do Nascimento.

