D4vd cancella il tour dopo che è stato identificato il corpo in decomposizione trovato nella sua auto

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D4vd ha cancellato il tour europeo e il resto dei concerti americani dopo che è stato identificato il corpo di una ragazza trovato in decomposizione in un'auto intestata a lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

