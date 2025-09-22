D4vd cancella il tour dopo che è stato identificato il corpo in decomposizione trovato nella sua auto

D4vd ha cancellato il tour europeo e il resto dei concerti americani dopo che è stato identificato il corpo di una ragazza trovato in decomposizione in un'auto intestata a lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La mamma della ragazza afferma che sua figlia frequentava un ragazzo di nome David. Questa storia si fa sempre più inquietante. Spero di aver capito male o che sia solo una coincidenza altrimenti dovrò cancellare la musica di d4vd dalle mie playlist. - X Vai su X

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio di una Tesla intestata al cantante statunitense D4vd. La macabra scoperta è avvenuta lunedì in un deposito di veicoli a Hollywood, Los Angeles, dopo che gli addetti ave - facebook.com Vai su Facebook

No, non è di D4vd il corpo in decomposizione trovato all’interno di una sua auto - Non è di D4vd il corpo in decomposizione trovato all’interno della sua auto. Come scrive rollingstone.it