Cybersicurezza e furti | Hacker più evoluti

I CRIMINALI INFORMATICI sono sempre in evoluzione, con obiettivi e tecniche sempre più aggiorante. A fotografare la situazione arriva il report relativo al secondo trimestre 2025 di Cisco Talos, l’ organizzazione privata dedicata all’intelligence per la cybersecurity. Il crimine più consistente è l’attività di phishing anche se, rispetto al trimestre precedente, questa tecnica è diminuita del 40%. Gli attacchi sfruttano per lo più account di posta elettronica compromessi di dipendenti interni o di partner aziendali fidati, riuscendo così a inviare messaggi credibili e conquistare facilmente la fiducia delle vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cybersicurezza e furti: "Hacker più evoluti"

In questa notizia si parla di: cybersicurezza - furti

