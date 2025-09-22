Cybersecurity Avio entra nell’Eu Space Isac

Nel 2022, i vertici dell’Unione europea hanno riconosciuto lo spazio come area strategica all’interno della Bussola Strategica, richiedendo contestualmente l’elaborazione di una Strategia Spaziale dell’Ue per la Sicurezza e la Difesa. Sulla base di questo slancio politico, la Commissione e l’Alto Rappresentante hanno elaborato la prima Strategia Spaziale dell’Ue per la Sicurezza e la Difesa. In un quadro geopolitico sempre più complesso, l’Unione europea sta adottando misure per proteggere le sue risorse spaziali, difendere i suoi interessi, scoraggiare le attività ostili nello spazio e rafforzare la sua posizione strategica e la sua autonomia. 🔗 Leggi su Formiche.net

