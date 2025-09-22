Cyber black-out | scali europei in tilt svelano falle nella difesa

Scali bloccati, monitor spenti e migliaia di viaggiatori in fila: l’Europa ha vissuto giornate di caos a causa di un attacco informatico che, partendo da una falla imprevista, ha colpito alcuni tra i suoi snodi aeroportuali più trafficati. Quando il check-in si ferma e le piste restano vuote Le sale partenze di Heathrow, Bruxelles e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Agenzia Ue conferma l'attacco cyber agli scali europei - L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (Enisa) ha confermato che i disservizi registrati in alcuni scali europei sono stati causati da un attacco informatico. Come scrive ansa.it

cyber black out scaliCyberattacco agli scali europei, caos e voli cancellati - Un attacco informatico al sistema del check in e dell'imbarco dei bagagli ha gettato nel caos, tra ritardi e decine di voli cancellati, il traffico degli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow, lo ... Scrive ansa.it

