Cyber black-out | scali europei in tilt svelano falle nella difesa

Scali bloccati, monitor spenti e migliaia di viaggiatori in fila: l'Europa ha vissuto giornate di caos a causa di un attacco informatico che, partendo da una falla imprevista, ha colpito alcuni tra i suoi snodi aeroportuali più trafficati. Quando il check-in si ferma e le piste restano vuote Le sale partenze di Heathrow, Bruxelles e .

In questa notizia si parla di: cyber - black

Black out totale per Spagna e Portogallo. Scali e ferrovie bloccate; Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: “Nessuna ipotesi esclusa”; Black out aereo in Italia. Indagini e polemiche.

Agenzia Ue conferma l'attacco cyber agli scali europei - L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (Enisa) ha confermato che i disservizi registrati in alcuni scali europei sono stati causati da un attacco informatico. Come scrive ansa.it

Cyberattacco agli scali europei, caos e voli cancellati - Un attacco informatico al sistema del check in e dell'imbarco dei bagagli ha gettato nel caos, tra ritardi e decine di voli cancellati, il traffico degli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow, lo ... Scrive ansa.it