Curiosità giovane vittima di bullismo di Sala Consilina incontra il Presidente Mattarella

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Asia, la giovane di Sala Consilina vittima due anni fa di Cyberbullismo a causa del suo tumore. Il presidente ha ringraziato la giovane per il suo esempio e il suo coraggio, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: curiosit - giovane

curiosit224 giovane vittima bullismoNino D’Angelo sul tragico caso del quattordicenne vittima di bullismo: “scusa Paolo se ti hanno dato il mio nome” - Il tragico caso del quattordicenne vittima di bullismo sconvolge anche Nino D'Angelo: le accorate parole di scusa del cantante ... Segnala cinematographe.it

Suicida a 15 anni, il fratello scrive a Valditara e Meloni: “Vittima di bullismo” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Suicida a 15 anni, il fratello scrive a Valditara e Meloni: “Vittima di bullismo” ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Curiosit224 Giovane Vittima Bullismo