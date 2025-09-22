Curiosità giovane vittima di bullismo di Sala Consilina incontra il Presidente Mattarella
Ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Asia, la giovane di Sala Consilina vittima due anni fa di Cyberbullismo a causa del suo tumore. Il presidente ha ringraziato la giovane per il suo esempio e il suo coraggio, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
