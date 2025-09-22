Cure meno invasive e misure di paziente oltre 500 terapie antitumorali nel 2024 | l' Irst ottiene la qualifica di Centro di eccellenza in teranostica
Un nuovo importante riconoscimento all’eccellenza della ricerca e della cura del sistema sanitario regionale. La Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola ha, infatti, recentemente ottenuto la prestigiosa qualifica di Theranostics Center of Excellence (Centro di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: cure - meno
Lunedì sera gran fermento davanti alla sede Fiab Vicenza: si è dato vita ad una sorta di piccola ciclofficina di strada, grazie alle cui cure diverse bici, più o meno magagnate, sono tornate a funzionare a dovere! Giusto in tempo per essere usate oggi, - facebook.com Vai su Facebook
Cure meno invasive e misure di paziente, oltre 500 terapie antitumorali nel 2024: l'Irst ottiene la qualifica di Centro di eccellenza in teranostica; Tumore del retto: risonanza magnetica innovativa per cure personalizzate; Tumore del retto: la risonanza magnetica per terapie più mirate.
Una Perla per cure a misura di paziente - Favorire l’affermazione di un nuovo paradigma di cura non più basato solo sulla prescrizione, ma su un percorso che consideri la persona nella sua interezza. milanofinanza.it scrive
Sicurezza delle cure. Con il Cdss terapie su misura per i pazienti e più protezione per gli operatori - Il Cdss (Clinical Decision Support System) serve a migliorare l’assistenza sanitaria. Come scrive quotidianosanita.it