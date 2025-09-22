Cuore testa e… incenso | così Myriam Sylla ha portato l’Italia sul tetto del mondo

Dall’incenso millefiori al numero tre, Myriam Sylla racconta i rituali e le scaramanzie che hanno fatto da contorno alla vittoria del Mondiale. Reduce dalla vittoria più importante della sua carriera, Myriam Sylla è ancora un vero e proprio fiume in piena. L’emozione di aver portato l’Italia sul tetto del mondo è intatta, tangibile, tanto è vero che l’azzurra, intervistata da Sportweek, si è lasciata andare a delle inaspettate confidenze che hanno svelato un lato insolito e affascinante dello sport: quello dei piccoli rituali, delle scaramanzie e di quella leggerezza che, a volte, perché no, può fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

