Cultura e futuro | la Puglia punta sul welfare culturale

Today.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traguardi raggiunti e prospettive future: sono stati questi i temi al centro del convegno “Tutta la CULTURA che c’è”, ospitato nel padiglione Apulia Digital in occasione dell’88esima edizione della Fiera del Levante di Bari. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cultura - futuro

“La cultura cambia il futuro” da Massini a Mancuso “Repubblica Insieme” al Maggio

Le comunità montane come futuro possibile: arte, cultura e territorio in dialogo a Travo

Edwige Pezzulli, astrofisica di Superquark e divulgatrice: «Mia madre faceva la cameriera, mio padre era disoccupato. Ma sapevano che la cultura era la chiave per un futuro migliore»

Cultura e futuro: la Puglia punta sul welfare culturale; Regione Puglia, 70 milioni per la rivoluzione digitale; Cultura, la Puglia punta al 2030: 385 milioni per innovazione, talenti e patrimonio.

Tra risultati ottenuti e sfide future, la Puglia punta sulla cultura - Centotrentadue nuove biblioteche pubbliche in 120 Comuni pugliesi; oltre duemila iniziative culturali sostenute solo nel 2024; più di c ... italpress.com scrive

cultura futuro puglia puntaCultura, Regione Puglia traccia bilancio dell'ultimo quinquennio: presentati due documenti strategici - È quanto emerso dall'incontro "Tutta la Cultura che c'è" ... Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura Futuro Puglia Punta