Cultura CITTADINAPOLI a Massa di Somma 2025 EbbaneSis e l’omaggio a Pino Daniele

Gli ultimi due appuntamenti di quest'anno di Cultura CITTADINA(POLI) a Massa di Somma 2025, sono dedicati al mondo della musica con uno speciale omaggio a Pino Daniele e il concerto delle EbbaneSis. Si conclude la III edizione di Cultura CITTADINA(POLI) a Massa di Somma 2025 che quest'anno ha avuto un grande riscontro di pubblico sia .

Stasera a Bacoli per la presentazione ufficiale di "BACOLI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028". La città di Napoli sarà al vostro fianco! Questa è comunità! #bacoli #napoli #comunità - facebook.com Vai su Facebook

Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025… III edizione 17 settembre con Marina Tagliaferri e il 19 settembre con Antonella Morea; Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025…III edizione; Continua Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025 con Nando Paone e Francesco Procopio.

