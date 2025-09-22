Cultura allo storico Luciano Artusi il Premio Festival Dantesco Fiorentino
Firenze, 22 settembre 2025 - E' lo storico Luciano Artusi, il vincitore dell' edizione 2025 del Premio Festival Dantesco Fiorentino. Il riconoscimento verrà consegnato sabato 27 settembre alle ore 10 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, durante il primo weekend del Festival che celebra il sommo Poeta e il legame con Firenze e che si svolgerà il 26-28 settembre e il 3-5 ottobre in vari luoghi della città. “Dante per i fiorentini è molto più di un poeta, è una presenza viva che ci accompagna attraverso i secoli. E' così presente anche oggi. E' quasi un paradosso: lui, esule, è diventato il cittadino più illustre di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
