Crystal Palace che bloccerà l’uscita di gennaio del centrocampista Adam Wharton

Secondo quanto riferito, Liverpool è interessato a firmare il giovane centrocampista di Crystal Palace Adam Wharton nella finestra di trasferimento di gennaio, ma le fonti suggeriscono che è improbabile che la mossa accada. Secondo Football Insider, Palace vede Wharton come una parte fondamentale dei piani di Oliver Glasner. Con Wharton sotto contratto fino al 2029, il South London Club è molto riluttante a vendere nella finestra di metà stagione. Il messaggio è chiaro, Liverpool dovrà aspettare. Wharton è legato a un contratto che dura fino al 2029. Ciò non solo dà il controllo del palazzo sul suo futuro, ma aumenta anche il prezzo.