Crystal Palace che bloccerà l’uscita di gennaio del centrocampista Adam Wharton
Breaking: Secondo quanto riferito, Liverpool è interessato a firmare il giovane centrocampista di Crystal Palace Adam Wharton nella finestra di trasferimento di gennaio, ma le fonti suggeriscono che è improbabile che la mossa accada. Secondo Football Insider, Palace vede Wharton come una parte fondamentale dei piani di Oliver Glasner. Con Wharton sotto contratto fino al 2029, il South London Club è molto riluttante a vendere nella finestra di metà stagione. Il messaggio è chiaro, Liverpool dovrà aspettare. Wharton è legato a un contratto che dura fino al 2029. Ciò non solo dà il controllo del palazzo sul suo futuro, ma aumenta anche il prezzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: crystal - palace
La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League
Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League
Crystal Palace che si avvicina alla firma estiva di Evann Issessand
DALL'INGHILTERRA - Crystal Palace, sogno Real Madrid per Guehi https://ift.tt/5gKdwan - X Vai su X
La Juve in Premier League? Per ora un esperimento Oggi contro Leicester, poi il West Bromwich, Crystal Palace e Fulham: ecco cos'è il progetto#Juventus #PremierLeague #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Crystal Palace, per sostituire Eze spunta il nome di Tzolis. Ma il Brugge non ci sta - Definire Eberechi Eze come importante nelle ultime stagioni del Crystal Palace sarebbe decisamente riduttivo. Secondo tuttomercatoweb.com
Crystal Palace, fine dell'era-Textor: ok dalla Premier League alla cessione delle quote - Una svolta epocale per il Crystal Palace: la Premier League ha dato il via libera all'acquisizione della quota di maggioranza di Eagle Football Holdings da parte di Woody Johnson. Da tuttomercatoweb.com