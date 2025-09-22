Crypto e droga dalla Spagna arrestato un giovane nella Valle Peligna

Un’operazione della guardia di finanza di Sulmona, guidata dal capitano Cecilia Tangredi, ha portato all’arresto di un giovane residente nella Valle Peligna trovato in possesso di sostanze stupefacenti acquistate online e pagate in criptovalute.Grazie a un’attività di monitoraggio e intelligence. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: crypto - droga

