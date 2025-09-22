Crotone il sindaco Voce invia una lettera alla presidente del Consiglio affinché l’Italia riconosca lo stato della Palestina

Il sindaco Voce ha inviato una lettera aperta alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni affinché lo Stato Italiano riconosca lo Stato di Palestina e richieda la cessazione immediata delle operazioni militari a Gaza. Ecco il testo della nota: Gentile Presidente del Consiglio, Le scrivo non solo come sindaco della città di Crotone, ma come portavoce di una comunità che chiede giustizia, pace e un gesto concreto da parte dello Stato Italiano. In questi mesi, le immagini della sofferenza umana nella Striscia di Gaza hanno scosso le coscienze di milioni di persone. Donne, bambini, anziani, civili inermi, continuano a perdere la vita, sotto la pioggia di razzi, bombardamenti, privazioni sanitarie, fame, distruzione delle infrastrutture essenziali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

