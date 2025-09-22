Crotone 21enne minaccia l’ex compagna nell’androne | arrestato in flagranza scatta il Codice Rosso
A Crotone la Polizia ha arrestato un 21enne per atti persecutori contro la ex compagna. Attivato il Codice Rosso per proteggere la vittima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
