Crollo alla scuola elementare sopralluogo dei consiglieri | Dall' amministrazione solo silenzi
Questa mattina, i consiglieri comunali del gruppo ‘Per Casapulla’ - Mariacristina di Gennaro e Francesco Trepiccione - hanno effettuato un sopralluogo presso l’istituto scolastico ‘Capoluogo’ di piazza Municipio, dove alcuni giorni fa si è verificato il crollo della controsoffittatura in alcune. 🔗 Leggi su Casertanews.it
