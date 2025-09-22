Crolla l’ex rimessaggio della ferrovia paura per i pedoni ma nessun ferito

Spoleto (Perugia), 22 settembre 2025 – Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, per il crollo della copertura e di parte di un edificio dell’ex rimessaggio dei vagoni della ferrovia Spoleto–Norcia. In un primo momento si è temuto il coinvolgimento di persone, poiché il muro perimetrale dell’edificio interessato insiste su un passaggio pedonale molto frequentato, in prossimità di una scuola elementare, di due scuole dell’infanzia e della sede della scuola sovrintendenti della Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto con il supporto di una piattaforma aerea, la polizia locale, la polizia di Stato, il 118 e i tecnici del Comune di Spoleto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

