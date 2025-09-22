CRN porta l' expertise anconetana al Monaco Yacht Show

Anconatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CRN, storico brand italiano specializzato nella progettazione, ingegnerizzazione e costruzione di superyacht completamente custom fino a 95 metri di lunghezza, sarà presente al Monaco Yacht Show 2025, dal 24 al 27 settembre, nella splendida cornice di Port Hercule a Monaco. In questo contesto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porta - expertise

Cerca Video su questo argomento: Crn Porta Expertise Anconetana