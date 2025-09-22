Cristina Fogazzi | Ho fatto errori ma ho creato un impero

Le parole dell’imprenditrice. Ospite del podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli e Serena Mazzini, Cristina Fogazzi – fondatrice di VeraLab, nota come “Estetista Cinica” – ha ripercorso la sua storia senza filtri. «Non vengo dalle favelas ma nel 2010 avevo un piccolo centro estetico e facevo pubblicità col telemarketing. Con Facebook nel 2012 tutto è cambiato: vignette, cellulite, autoironia. Poi un libro, i primi prodotti, l’e-commerce. Oggi ho 155 dipendenti, 10 negozi e un fondo di private equity in azienda». La sua natura diretta l’ha spesso messa al centro delle polemiche: dalla lite con una no vax al botta e risposta con Giorgia Soleri sulle tonalità di fondotinta («ho capito tardi, ora ne produciamo 24»). 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cristina Fogazzi: «Ho fatto errori, ma ho creato un impero»

Cristina Fogazzi: «In passato sono stata sguaiata, come mi piace definirmi. E anche litigiosa. Non capivo perché mi attaccavano. Poi ho capito che ascoltare serve. Sempre»

Cristina Fogazzi ricorda la sua infanzia con due genitori bipolari: ‹Era come stare sempre sulle montagne russe, mi sentivo una canna al vento››

Lo store VeraLab sbarca ad Arese con la sua founder Cristina Fogazzi

Veralab, il brand di cosmetici fondato da Cristina Fogazzi, ha annunciato la nomina di Paolo Deponti come Amministratore Delegato e Head of Strategy. Deponti sarà responsabile della crescita e della strategia dei due brand, Veralab e Overskin, con l'obiettiv

L’estetista cinica sbarca in città: mille in coda. “Apro davanti al cantiere, ma il tram va fatto” - BOLOGNA – La si può trovare in fila con le sue "faggiane”, Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’estetista cinica. Da bologna.repubblica.it

Cristina Fogazzi (L'Estetista Cinica): «Mia madre era depressa, a 8 anni ha tentato di uccidersi davanti a me. Psicofarmaci? Pensavo di morire» - La giovinezza di Cristina Fogazzi, oggi nota come imprenditrice con il nome L'Estetista Cinica, non è stata facile. ilmattino.it scrive