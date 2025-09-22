Cristina Ferrara e Gianmarco Steri lui conferma l’addio e lei svela | Tanta superficialità

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono detti addio, cosa ha detto lei sui social. Gianmarco Steri dopo le voci che sono circolate nelle ultime settimane ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Cristina Ferrara, la loro storia d’amore è davvero giunta al capolinea. Cristina Ferrara e Gianmarco Steri (Foto Instagram @cristinaynaferrara) Dopo Uomini e Donne sembravano molto complici ma la loro relazione non è durata a lungo, i due infatti si sono già detti addio. Tramite le sue Instagram stories l’ex tronista del noto dating show, tra le varie cose, ha svelato: “ Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, lui conferma l’addio e lei svela: “Tanta superficialità”

