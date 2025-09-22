Cristiana Capotondi nella nuova serie tv La ricetta della felicità | Vi racconto la mia
(askanews) – La capacità di reagire, reinventarsi, affrontare verità difficili e trasformarle in risorse. Arriva un messaggio di positività e un invito a non arrendersi mai dalla serie La ricetta della felicità, in onda in quattro serate in prima visione su Rai 1 dal 25 settembre per la regia di Giacomo Campiotti. È la storia di Marta, interpretata da Cristiana Capotondi, la cui vita apparentemente perfetta a Milano viene stravolta dalla sparizione del marito, accusato di riciclaggio e ricercato. La lascia nei guai, con i conti bloccati, la suocera con problemi di memoria da accudire, una figlia adolescente di cui occuparsi e tanti dubbi. 🔗 Leggi su Amica.it
