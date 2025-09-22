Crisi Stellantis | Nel 2025 lavorati a Piedimonte solo 70 giorni con ben 74 giornate di stop

Il 2025 si sta rivelando un anno peggiore del 2024 per i lavoratori del gruppo Stellantis dello stabilimento di Piedimonte San Germano nel sud della provincia di Frosinone. Su ben 144 giorni lavorativi da inizio anno 74 sono state le giornate di stop produttivo e solo 70 quelle di lavoro pieno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

