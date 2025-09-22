Crescono le imprese della Blue economy al femminile ma le donne sul ponte di comando sono ancora il 2% in Italia

Nuovo appuntamento al Salone Nautico di Genova dell’iniziativa regionale “Donne sul Ponte di Comando”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

crescono le imprese della blue economy al femminile ma le donne sul ponte di comando sono ancora il 2 in italia

© Ilsecoloxix.it - Crescono le imprese della Blue economy al femminile, ma le donne sul ponte di comando sono ancora il 2% in Italia

