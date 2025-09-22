IL MONDO DELLA GESTIONE patrimoniale in Italia sta vivendo una fase cruciale. La recente scomparsa di un grande imprenditore come Giorgio Armani ha riportato al centro del dibattito un tema delicatissimo: la successione e il passaggio generazionale delle ricchezze. È un aspetto che interessa migliaia di famiglie imprenditoriali chiamate a pianificare il futuro in un contesto economico sempre più complesso. In questo scenario si colloca la strategia di Banor, realtà indipendente di wealth management che oggi supervisiona asset per oltre 13 miliardi di euro e che ha fatto del Family Office uno dei suoi segmenti di business chiave, in cui vuole crescere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crescere nel business del Family Office anche con acquisizioni sul mercato italiano